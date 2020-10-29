السيطرة على بعض مواقع حريق السودة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

سيطرت فرق الدفاع المدني السعودية على بعض مواقع الحريق الضخم الذي اندلع، اليوم، في 3 قرى بضواحي أبها بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

وباشرت فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق منذ السادسة مساءً، وتبين أنه نشب في عدد من الأشجار والأعشاب والحشائش.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل: "مدني عسير يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة".

ونفَّذ مدني عسير خطط محاصرة ومكافحة حريق السودة ومنع انتشاره وهو تحت السيطرة دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وذكر مدني عسير، في تحديث لحالة الحادثة: "تمت السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة"، مشيراً إلى أنه يجري العمل على فتح طرق للوصول إلى الأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، ولا إصابات حتى الآن.

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