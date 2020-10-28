مصر.. وفاة رضيع جوعاً بعد أن تركه والداه 9 أيام وحيداً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي طفل رضيع في مصر يبلغ من العمر 4 أشهر بعد أن تركه والداه وحيداً لمدة 9 أيام، دون إطعام حتى مات من الجوع.

وقررت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية المصرية، حجز والدي الطفل، واللذين تسببا بمصرع نجلهما الطفل ( 4 شهور) جوعاً بعدما تركاه بمنزل الزوجية لمدة 9 أيام بمفرده دون إطعام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكانت خلافات نشبت بين والدي الطفل، وقال والده في بلاغ إلى الأجهزة الأمنية إنه اكتشف وفاة طفله الرضيع، داخل الشقة محل سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل.

وأكد والد الطفل أنه كان يبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات والتحقيقات أنه حدث خلاف بين الزوج والزوجة، قامت على إثرها الأخيرة بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر بحجة إحضار بعض المشتريات إلا إنها توجهت لمنزل أهلها بعد مشاجرة مع زوجها، وأن الزوج هو الآخر ترك الطفل وحيداً بالمنزل وذهب لعمله، وكشفت التحقيقات أن الرضيع مات جوعاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز