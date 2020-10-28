تفاصيل هجوم أسماك القرش على السياح في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة البيئة المصرية، تلقيها بلاغا يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من سمكة قرش، أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية في محمية بحرية بسيناء، وتعرضهم لإصابات.

ووفقاً لموقع بوابة الأهرام ، فقد قام أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري، بتصوير أنثى سمكة قرش، يقدر طولها بحوالي مترين، من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء، يصدر عنها سلوك وتصرفات غير طبيعية، تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح أن تلك السمكة هي من قامت بالهجوم على المصابين.

وكشفت تقارير بإصابة سائحين من الجنسية الأوكرانية، أم وابنها، وإصابة المرشد المرافق للفوج السياحي.

وأصدرت وزيرة البيئة المصرية قراراً يقضي بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم، طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر، وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.

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