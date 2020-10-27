سمعوا استغاثة صادرة من منزل فصوروها ونشروها: الأمن السعودي يقبض على متحرش جنسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على متهم بقضية تحرش جنسي بعد تحديد هويته داخل أحد المنازل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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