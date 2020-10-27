الأمن الأردني يضبط 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة جهنمية "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية ضبط 150 ألف حبة مخدرة بحوزة أحد تجار المواد المخدرة أثناء محاولته نقلها من إحدى المحافظات إلى العاصمة عمان.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن المواد المخدرة ضبطت بعد تفتيش خمس مظلات للحدائق أخفيت داخلها بشكل سري.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا منذ أيام معلومات وردت إليهم حول امتلاك شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية بقضايا المخدرات لكمية كبيرة من المواد المخدرة وسعيه لنقلها بغية إخفائها بطريقة سرية من أجل نقلها من إحدى المحافظات وسط المملكة إلى العاصمة.

وأضاف الناطق الاعلامي أن فريق التحقيق الذي تولى متابعة تلك المعلومات والتأكد منها، رصد تحركات الشخص المشبوه، وتمكن من خلال جهود استمرت لأيام من التأكد من المعلومات، واماكن إخفاء ذلك الشخص للمواد المخدرة، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه.

وضبط بحوزته خمسة صناديق خشبية بداخلها خمس مظلات للحدائق. وبتفتيش المظلات عُثر بداخل الجسور الحديدية على 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة سرية وما زال التحقيق جارياً في القضية.

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