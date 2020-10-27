الإرهاب يغتال 8 مزارعين في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

قُتل ثمانية مزارعين في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنّه أول أمس الأحد مسلّحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية، كما أفاد قياديان في ميليشيا موالية للحكومة أمس الاثنين.

وقال باباكورا كولو، القيادي في الميليشيا المحليّة، إنّ المزارعين كانوا يعملون في حقولهم في قرية مورانتي القريبة من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو حين هاجمهم الإرهابيون وقتلوهم ذبحاً.

وأضاف أنّ "الإرهابيين استخدموا السكاكين وليس البنادق لقتل هؤلاء المزارعين الثمانية تجنّباً للفت الانتباه".

وشكّلت المجتمعات المحليّة في المناطق المضطربة في نيجيريا ميليشيات تساند الجيش في حربه ضدّ الإرهابيين الذين زادوا في السنوات الأخيرة من وتيرة هجماتهم.

بدوره قال عمر آري، القيادي في الميليشيا نفسها، إنّ الإرهابيين "هاجموا المزارعين وقطعوا أعناقهم"، مشيراً إلى أنّه ساعد في إخلاء جثث القرويين الثمانية.

وأكّد كلا القياديين أنّ المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.

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