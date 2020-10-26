كشف هوية ضحايا "مذبحة المغاربة" في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت قوات الأمن في مصر على 4 جثث داخل منزل في إحدى القرى التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وكشف مصدر أمني، وفقاً لموقع "مصراوي" الإخباري، هوية القتلى الأربعة، موضحاً أن التحريات أسفرت عن أن الجثث المعثور عليها تعود إلى المجني عليهم: "سمير.ا" (14 عاماً)، وشقيقته "أسماء.أ" (8 أعوام)، ووالدتهما "شيماء.ع" (30 عاماً).

وأضاف المصدر أن الجثة الرابعة تعود للطفلة "رودينا.م"، وهي ليست من سكان المنزل، مشيراً إلى أنها من جيران المجني عليهم المذكورين، وجرى العثور عليها معلَّقة في بئر صرف صحي.

ولفت إلى أن المعاينة الأولية لمسرح الجريمة أوضحت أن الإصابات الموجودة في الجثث اختلفت من شخص إلى آخر، مضيفاً أن هناك جثثاً مصابة بطلقات نارية وطعنات بسلاح أبيض، وأن هناك إصابات بطعنات بسلاح أبيض فقط.

وأكد أن الأجهزة الأمنية في سوهاج تكثف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط الجاني.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من مركز شرطة جرجا بالعثور على جثث هامدة غارقة في الدماء لقتلى يرتدون كامل ملابسهم.

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