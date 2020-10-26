مصر.. نائبة سابقة تتورط في فضيحة رشاوى

المصدر: وكالات

تورطت النائبة السابقة مي محمود والمرشحة لعضوية مجلس النواب عن دائرة المنتزة في محافظة الإسكندرية المصرية، في فضيحة توزيع رشاوى انتخابية على المواطنين في دائرتها للتصويت لصالحها في الانتخابات التشريعية الحالية، حيث سعت النائبة السابقة لشراء أصوات الناخبين بتوزيع الكراتين والأموال عليهم من قبل أعضاء حملتها.

وظهرت محمود، عبر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تنزل من سيارتها، أثناء توزيع كراتين على المواطنين في الشارع، من أجل دعمها في الانتخابات البرلمانية الحالية. بحسب اليوم السابع المصرية.

وألقت السلطات المصرية، القبض على 5 أفراد من حملتها الانتخابية، بحوزتهم توكيلات منها، ومبالغ مالية كبيرة، لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحها

واعترف أحد أفراد حملتها، بتوزيع أموال على المواطنين من أجل التصويت لصالح مرشحتهم على مقعد مجلس النواب.



وقال عضو الحملة الانتخابية للمرشحة مي محمود، في اعترافاته، "أنا رامي محمد السيد، عضو في حملة الأستاذة مي محمود عن دائرة المنتزة، كان معانا مبلغ مالي 70 ألف جنيه تبع الأستاذة مي محمود، كنا بنوزعهم على المواطنين في الشارع أنا و5 أفراد معايا من الحملة وكان معانا عربية سوزوكى مقابل إن كل فرد يدي صوته للأستاذة مي محمود".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز