مصر.. يطلق النار على 4 أشخاص ويحاول الانتحار

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت أجهزة الأمن المصرية تحقيقاً في جريمة إقدام شخص على الشروع بقتل 4 أشخاص عن طريق إطلاق النار عليهم ومحاولة ذبح نفسه قبل إلقاء القبض عليه من الأهالي.

وحسب المصادر، تبين من تحقيق نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأحد أن "مشاجرة نشبت بين المجني عليهم، والمتهم أثناء محاولتهم حل الخلافات والمشاكل الأسرية بينه وبين زوجته".

واستمرت قرابة 4 أشهر في مشاحنات ومشادات "حتى انتهت بمشاجرة أخرج على إثرها المتهم فرد خرطوش، وأطلق النار منه تجاه المجني عليهم، ما أسفر عن إصابتهم".

وتبين أن المصابين 4 من جيران زوجته، كانوا يحاولون المصالحة بينهما، وعند إصرار الزوجة على عدم الرجوع له مرة أخرى، أطلق عليهم النار، أثناء جلوسهم في مقهى بالمنطقة.

وعقب ذلك أخرج سكينا من طيات ملابسه، وحاول ذبح نفسه، إلا أنه أصيب، وتمكن أهالي المنطقة من نقل المصابين والمتهم المصاب، إلى المستشفى.

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