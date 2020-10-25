مقتل 8 أطفال بالرصاص والسواطير بمدرسة في الكاميرون

المصدر: أ ف ب

قُتل ثمانية أطفال على الأقل، أمس، وجرُح اثنا عشر في هجوم استهدف مدرسة في كومبا جنوب غربي الكاميرون، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وكانت معلومات أولية أفاد بها مسؤول محلي قد أشارت إلى مقتل أربعة تلاميذ.

وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأطفال الثمانية قُتلوا إما بالرصاص وإما طعناً بالسواطير.

وتابع البيان أن اثني عشر آخرين جُرحوا، وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية.

وتشهد المنطقة، منذ عام 2017، أعمال عنف وصدامات بين انفصاليين ناطقين بالإنجليزية في ولايتين غربيتين وقوات الأمن الحكومية أوقعت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

وفي مطلع سبتمبر، أطلق الجيش عملية عسكرية ضد انفصاليين في المنطقة الناطقة بالإنجليزية شمال غربي البلاد، التي تشكو مع جنوب غربي البلاد من تمييز تقول إن الغالبية الناطقة بالفرنسية تمارسه.

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