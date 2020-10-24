كشف الأضرار الناجمة عن حريق تنومة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إمارة عسير في السعودية أن نسبة الإخماد لحريق جبل غلامة بتنومة جنوب السعودية بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75%، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة.

وكشفت الإمارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وقامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز