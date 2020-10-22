وجبة معكرونة تنهي حياة عائلة في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت وجبة معكرونة تُركت في الثلاجة فترة في وفاة 9 أشخاص من عائلة واحدة في الصين.

ولفظ الضحايا التسعة أنفاسهم، وفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" في موقعها اليوم، بعدما أصيبوا بالتسمم جميعاً من جراء تناول المعكرونة التي صُنعت من دقيق الذرة وتم حفظها في الثلاجة أكثر من عام.

وتُعرف هذه الوجبة، التي قضت على حياة الصينيين المنتمين إلى مدينة جيشي في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، باسم «سوانتانغزي» (وهو طعام صيني محلي).

وكانت امرأة تُدعى «لي» هي آخر فرد من أفراد الأسرة قضى نحبه بعد تناول الحساء، بينما رفض 3 أطفال الطعام لأنه لم يُعجبهم.

وقال جاو فاي، مدير سلامة الأغذية في مركز هيلونغجيانغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن التسمم بحمض البونغكريك غالباً يكون مميتاً.

وتبدأ أعراض التسمم عادةً في غضون ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث، وتشمل آلاماً بالمعدة، والتعرق، والدخول في غيبوبة، ويمكن أن تحدث الوفاة في غضون 24 ساعة.

ويعد حمض البونغكريك سماً قاتلاً ينتج في جوز الهند المخمر، وتم حظر الطبق الإندونيسي التقليدي «تيمبي بونغكريك»، بعدما ارتبط بالعديد من الوفيات.

وبين عامي 1951 و1975، تم الإبلاغ عن 288 حالة تسمم في المتوسط، و34 حالة وفاة، تُعزى إلى حمض البونغكريك في إندونيسيا كل عام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز