توجيه تهمة القتل العمد لأم عراقية ألقت طفليها فى نهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، بيانا بشأن امرأة رمت طفليها في جسر الأئمة ببغداد، فيما أشارت إلى توجيه تهمة القتل العمد لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان صحفي، إن "المرأة التي ألقت بطفليها في نهر دجلة موقوفة لدى الشرطة وستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد، حيث تصدر عقوبات مشددة بحقها".

وأضاف أن "المتهمة جانية لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقي بشدة".

وأشار المحنا إلى "أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة حيث تكررت حوادث قتل الأبناء أربع أو خمس مرات مؤخرا وهو ما لم يكن موجودا في المجتمع العراقي".

وقبل أيام ظهرت امرأة في مقطع فيديو وهي ترمي طفليها في نهر دجلة، وتمكنت فيما بعد فرقة متخصصة من النجدة النهرية من انتشال جثة الطفلين، وفق "روسيا اليوم".

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