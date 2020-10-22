قام بتغيير عجلة سيارة على الطريق فكانت الكارثة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مصدر في شرطة العاصمة الروسية، إن رجلا يعمل في مجال تركيب إطارات السيارات، لقي حتفه، عند قيامه بتغيير عجلة سيارة على الطريق.

وذكر المصدر، أن العامل قام بضخ الهواء في الإطار، وانفجرت العجلة وقتلته.

وأشار المصدر، إلى أن الحادث وقع يوم أمس بالقرب من البناء رقم 26 في شارع ريزانسكي بروسبكت في جنوب شرق موسكو.

وقال المصدر: "توفي الرجل الذي كان يعمل في خدمة الإطارات، بسبب عدم التزامه بإجراءات السلامة والأمن الصناعي، عند العمل بمعدات الإطارات. قام بتغيير عجلة سيارة على الطريق، وضخها بالهواء فانفجرت"، وفق روسيا اليوم.

ونوه المصدر، بأن الضحية من مواليد طاجيكستان، وكان عمره 39 سنة.

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