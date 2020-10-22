مجرمون يقتلون 20 قروياً في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

قتل 20 قروياً في شمال غرب نيجيريا في هجوم شنّه مسلّحون ينتمون إلى عصابة إجرامية، بحسب ما أعلنت الشرطة أمس الأربعاء.

وقال محمد شيخو، المتحدث باسم الشرطة، إنّ "قطّاع الطرق"، كما يسمّيهم سكّأن المنطقة، وصلوا إلى قرية تونغار كوانا في ولاية زامفارا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على سكانها مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

ومنذ سنوات عدّة تزرع الرعب في المناطق الريفية في وسط نيجيريا وشمالها الغربي عصابات مسلّحة، يبلغ عدد أفراد الواحدة منها أحياناً مئات الرجال الذي يعتاشون على سرقة المواشي والخطف بهدف الحصول على فدية مالية.

ووفقاً لشيخو، فإنّ سكّان القرية أبلغوا الأسبوع الماضي قوات الأمن بمكان وجود لصوص المواشي.

وأضاف "مذّاك، هاجم قطّاع الطرق القرويين للانتقام لمقتل رفاقهم".

ويختبئ هؤلاء اللصوص في مخيّمات في غابة روغو الشاسعة، التي تغطي ولايات كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر، وينطلقون منها لشنّ هجماتهم على القرى المجاورة.

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