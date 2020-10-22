بالفيديو.. حريق مهول في غابات محافظة تنومة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدفاع المدني السعودي أمس الأربعاء، أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر إخماد حريق بمنطقة وعرة بجبل غلامه، مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على منصة ”تويتر“ إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

وتظهر لقطات فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كثيفًا للنيران وسحب الدخان في المنطقة.

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.

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