شاهد.. مسافرة ترفض ارتداء الكمامة وتسعل في وجه ركاب الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت امرأة أن تسعل في وجه ركاب طائرة بعد أن طلب منها مغادرة الطائرة لرفضها ارتداء الكمامة، كإجراء ضروري من المسافرين للوقاية من وباء «كورونا».

وقال متحدث باسم شركة «إيزي جيت» البريطانية والمالكة للطائرة التي كانت على متنها السيدة إن الرحلة كان من المقرر أن تقلع من بلفاست في آيرلندا الشمالية إلى أدنبرة في 18 أكتوبر الحالي عندما رفضت المرأة ارتداء غطاء للوجه.

وفي مقطع فيديو للواقعة، سعلت السيدة في وجه الركاب وطاقم الطائرة وهي تجمع متعلقاتها من مقعدها، وخلال المرور من ممر الطائرة بين صفوف من المقاعد، وصرخت السيدة في وجههم: «اللعنة عليكم جميعا...الجميع يموت! كل جسد يموت! كورونا أم لا. الجميع يموت»، وفقاً لما نقله موقع صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكدت شركة «إيزي جيت» إن الشرطة صعدت للطائرة لاحتواء الواقعة. وقال متحدث باسم شركة الطيران: «تماشياً مع إرشادات وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي»، يتعين على جميع الركاب حالياً إحضار قناعاً للوجه الخاص بهم لرحلتهم والذي يجب ارتداؤه أثناء الصعود إلى الطائرة وعلى متنها، باستثناء عند تناول الطعام أو الشرب».

وتابع المتحدث: «يتلقى الركاب إرشادات واضحة قبل السفر وعبر الإعلانات على متن الطائرة للتأكد من أنهم على دراية بهذا المطلب الخاص بصحة وسلامة كل فرد على متن الطائرة. لن نتسامح مع أي سلوك تخريبي تجاه الركاب والطاقم الآخرين».

شاهد.. مسافرة ترفض ارتداء الكمامة وتسعل في وجه ركاب الطائرةhttps://t.co/sKrYJxJDy7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KLHRDMMnbz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 21, 2020

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