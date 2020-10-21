مصر.. تقتل ابنة شقيقتها بالزيت المقلي بالاتفاق مع زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلة بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأوضحت التحريات أن الطفلة "ملك" تقيم برفقة خالتها وزوج خالتها داخل شقة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعد زواج والدها من أخرى وحبس والدتها في إحدى القضايا وزواج شقيقتها الكبرى، واعتادوا تعذيبها والتعدى عليها بالضرب والصعق بالكهرباء، مؤكدة أن الطفلة توفيت جراء تعذيبها بالزيت المغلى، فقرر المتهمان التخلص من الجثة خوفا من المسائلة القانونية، فقاما بوضع جثتها في سيارة واتجها إلى منطقة مهجور بالقطامية وألقياها ولاذا بالفرار.



وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قد نجحت فى حل لغز العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب، وملقاة في أحد الشوارع المهجورة في منطقة القطامية، بعد مرور أسبوعين من العثور عليها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالتها وزوج خالتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطاراً من المقدم محمد الألفى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال عليها آثار تعذيب شديد وحروق، ومجهولة الهوية، وبإجراء التحريات تبين قيام مجهولين بإلقاء جثة الطفلة بذلك المكان ولاذوا بالفرار.



وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتكثيف الجهود ونشر أوصاف الجثة للوصول إلى هويتها ومرتكبى الواقعة، وبالفعل تم الوصول إلى شقيقة الطفلة وتبين أن المتوفية تدعى ملك وعمرها 13 عاماً، وتقيم مع خالتها وزوج خالتها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

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