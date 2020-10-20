المغرب يضبط أكثر من 5 أطنان مخدرات

المصدر: أ ف ب

ضبطت السلطات المغربية أكثر من خمسة أطنان من مخدر الحشيشة معدة للتهريب خارج المملكة، في عمليتين منفصلتين بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن دورية راجلة لعناصر من البحرية الملكية حجزت رزماً من مخدر الشيرا "يبلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان كانت معدة للتهريب ومخبأة بشاطئ" قرب مدينة الحسيمة (شمال).

وأضاف أن "المهربين الذين كانوا بأعداد كبيرة وبالقرب من مكان الدورية، لاذوا بالفرار إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية".

من جانب آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، "إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا (الحشيشة)" في قرية قرب مدينة كلميم الصحراوية (جنوب).

وتم ضبط هذه الكمية من المخدرات "مدفونة بمنطقة صحراوية بالقرب من خيمة غير مأهولة"، بحسب ما أضاف البيان، مشيراً إلى استمرار البحث لتوقيف كل المشاركين في هذه الشبكة الإجرامية.

وأسفرت العملية أيضاً عن ضبط سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية وسلاح أبيض وهاتفين.

وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 179 طناً، بحسب آخر حصيلة رسمية.

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