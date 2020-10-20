عربي يزوّر 27 إذن دخول ويستولي على 120 ألفاً

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، عاطلاً عن العمل من جنسية عربية، بتهمة تزوير 27 إذن دخول إلكترونياً منسوباً صدورها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والاستيلاء على 120 ألف درهم من صاحب مكتب عمالة مقيم في موطنه، بالاستعانة بوسيلة احتيالية، وتزوير المستندات الرسمية الخاصة بهذا النوع من المعاملات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، البالغ من العمر 42 عاماً، اصطنع محررات على غرار المحررات الصحية التي تصدر من الجهة الرسمية المذكورة، بقصد استخدامها كمستندات صحيحة والاحتجاج بصحتها، وتسليمها إلى المجني عليه الذي كان ينوي تسلميها إلى أشخاص من جنسيته للمجيء للعمل في الدولة، لكونه يملك في بلده مكتباً لاستخراج تأشيرات الزيارة والعمل.

وأضافت النيابة أن المتهم زوَّر صورة بطاقة توقيع إلكتروني صادرة من وزارة البشرية والتوطين، عائدة إلى خليجي نسيها في المطعم الذي يعمل فيه المتهم، وأمضاها وسلمها للمجني عليه، ومهرها بختم شركة وساطة تجارية خلافاً للحقيقة، بعد أن وضع إمضاء باسم صاحب البطاقة، وهو الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المتهم المبالغ النقدية السالف ذكرها.

وأفاد المجني عليه، الذي اضطر إلى الحضور إلى الدولة لفتح بلاغ في المتهم في عام 2018، أنه اتفق مع الأخير هاتفياً، أثناء إقامته في موطنه، على استخراج تأشيرات عمل لأشخاص من الجنسية المذكورة، مقابل 4 آلاف درهم لكل واحدة، غير أنه احتال عليه وأرسل إليه محررات مزوَّرة، بعد أن استولى على ماله، وهو ما دفعه إلى الحضور إلى الدولة، وإبلاغ الشرطة بواقعة تعرضه للنصب والاحتيال.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز