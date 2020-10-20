أردني يدخل إلى مركز ثقافي ويطلق النار على الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد الناطق الإعلامي باسم المديرية العامة لقوات الدرك الأردنية أن شخصاً مجهولاً دخل إلى المركز الثقافي في الرصيفة وأطلق عيارات نارية في المكان وأصاب أحد الموظفين.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي إن بلاغاً ورد قبل أيام يفيد بدخول شخص إلى أحد المراكز الثقافية في لواء الرصيفة، وقام بإطلاق عيارات نارية وإصابة أحد موظفي المركز بقدميه والفرار من المكان.

وأضاف الناطق الاعلامي إن مطلق العيارات النارية توارى عن الأنظار. وبالبحث عنه جرى يوم أمس الاثنين تحديد مكان وجوده، وشخص آخر اشترك معه في ارتكاب الجريمة، وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وبوشرت التحقيقات معهما.

ولم يتبين بعد سبب إقدامهما على هذه الجريمة.

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