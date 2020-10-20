زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ألاسكا.

المصدر: وام

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر قبالة جزر ألوشيان في ألاسكا بالولايات المتحدة، ما أدى إلى صدور تحذير من حدوث تسونامي.

واوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في الساعة 2054 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش على بعد 91 كيلومترا جنوب شرقي ساند بوينت جنوب شبه جزيرة ألاسكا.

وأطلق المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، تحذيرا، للبلدات ذات الكثافة السكانية المنخفضة في ساند بوينت وكولد باي وكودياك في شبه جزيرة ألاسكا والذي جرى سحبه لاحقا.

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