مصرع 4 اشخاص بحادث مصنع لحوم شهير في مصر

المصدر: وكالات

لقي 4 أشخاص حتفهم في حادث انفجار غلاية زيت بمصنع لحوم بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، اليوم "الاثنين".

وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً يفيد بإصابة عدد من العمال إثر تسرب زيت من غلاية المصنع نتيجة عطل فني، مما تسبب في حرق عدد منهم. بحسب روسيا اليوم.

وانتقلت لموقع الحادث 3 سيارات للحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات اسعاف.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم اسعاف 4 مصابين آخرين باختناقات بالمصنع، دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

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