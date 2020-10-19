ضبط 48 كيلوغراما من الكوكايين داخل طرد بريدي في مطار عمّان

المصدر: أ ف ب

ضبطت السلطات الأردنية 48 كيلوغراما من الكوكايين في طرد بريدي في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان، وأوقفت شخصين ضالعين في العملية، على ما أعلنت قوات الأمن في المملكة الاثنين.

وقالت دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك إنه "تم احباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وقد ضُبط خلالها "48 كيلوغراما من تلك المادة المخدرة".

وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبين نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتة إلى "تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة".

وبحسب البيان فإن مادة الكوكايين تم إحضارها في طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) وقد "أخفيت بطريقة سرية بداخله".

وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 95% من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لمدة تراوح بين ثلاثة أعوام و 15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز