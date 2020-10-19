بعد متابعة حثيثة.. عصابة «شرائح الاتصال» تقع في قبضة الشرطة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد اتصالات وعمليات نصب كبيرة طالت الكثير من المقيمين والمواطنين في السعودية، ألقت قوات الشرطة القبض على عصابة شرائح الاتصال.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مقيمِين من الجنسية البنغلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن المجرمين اتخذوا شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوال وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز