بالفيديو.. انهيار موقف للسيارات في أحد الأبراج السكنية في السعودية
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قبل قليل، صوراً وفيديوهات لانهيار المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج في مدينة الخبر السعودية.
وتناقل النشطاء صوراً وفيديوهات توثق عمليات الانهيار والخراب الذي حل بالمواقف والسيارات. ولم يشيروا إلى حدوث أي أضرار أو خسائر بشرية.
وبحسب شهود عيان فإن الانهيار حدث في أبراج مازن السعيد.
#انهيار موقف للسيارات في أحد #الأبراج السكنية في #السعوديةhttps://t.co/9tMISmJGys#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BvxEhIq8p7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 18, 2020
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