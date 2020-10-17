تقتل بناتها الثلاث وتتصل بالشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق الشرطة النمساوية في موت ثلاث فتيات صغيرات إحداهن رضيعة في عقار بفيينا.

وقالت شرطة فيينا إن امرأة تبلغ من العمر 31 عاما اتصلت بالشرطة اليوم السبت وأبلغتها أنها قتلت أطفالها وأرادت الانتحار.

وتوجه رجال الشرطة إلى شقة في منطقة دوناوستادت بالمدينة حيث اعتقلوا امرأة كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

وعثر في مكان الحادث على جثث ثلاث فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن بين تسع وثلاث سنوات وثمانية أشهر، بحسب رويترز.

ونُقلت الطفلة الكبرى إلى المستشفى حيث فشلت محاولات إنقاذها.

وقالت الشرطة إن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.

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