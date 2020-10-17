توجيه تهمة الشروع بالقتل لمنفذي حادثة الزرقاء بالأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى تهمة «الشروع بالقتل»، إلى متورطين في حادثة بتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقء عينيه الثلاثاء الماضي، لثأر من والده في محافظة الزرقاء شمال شرق عمان، في جريمة احدثت صدمة في المملكة.

ووقعت الحادثة التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قام هؤلاء بخطف الفتى البالغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان)، وقاموا ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأرًا من والده المسجون حاليًا.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ذكرت أنها ألقت القبض على المتورط الرئيسي في الإعتداء على الفتى، بالإضافة إلى خمسة أشخاص أثبتت التحقيقات إشتراكهم في الإعتداء. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف أوقف الجمعة جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل»، من دون أن يحدد عددهم.

وأوضحت الوكالة أن «المدعي العام أسند لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم اخرى».

وأشارت الوكالة إلى أن «جميع المعنيين بالقضية حضروا الجمعة للمثول امام الادعاء العام، والتحقيقات ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة».

وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في مدينة الحسين الطبية في عمان، واطمأن هاتفيا على صحته، فيما وصفت الملكة رانيا العبدالله الحادث بأنها «جريمة قبيحة بكل تفاصيلها».

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي زار الفتى في المستشفى الأربعاء للاطمئنان على صحته، أن «التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون».

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