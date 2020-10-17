وفاة إمام مسجد أثناء صعود المنبر لخُطبة الجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

لفظ إمام مسجد في محافظة الشرقية بمصر أنفاسه الأخيرة وودع الحياة، أثناء صعوده على المنبر لإلقاء خطبة الجمعة أمس.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية إن الشيخ محمد محمد رمضان إمام وخطيب مسجد “أبو العينين” بحي الصرافة بمدينة القُرين،أثناء صعوده المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، سقط مغشيًا عليه وقد فارق الحياة وسط المصلين.

وقال الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إن الفقيد من مواليد عام 1971، حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 49 عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالى ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، بوفاة الشيخ محمد رمضان وحرروا تدوينات أكدوا فيها على حسن سلوك وخلق الفقيد وحسن الخاتمة، وأنه كان يساعد الصغار على حفظ القرآن الكريم وتوجهوا بالدعاء إلى الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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