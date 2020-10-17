يقتل والدته بسكب الزيت المغلي على جسدها

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة قتل بشعة، حيث قام شاب بقتل والدته، بسكب زيت مغلي عليها، مما أدى إلى مصرعها.

وتلقى قسم شرطة الهرم بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة حروق، نتيجة سكب زيت مغلي على جسدها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن السيدة وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض عليه.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الابن القاتل مريض نفسيا، واعتاد الاعتداء عليها سابقا، نتيجة الأزمة النفسية التي يعاني منها، ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب، وسكب عليها زيتا مغليا، ما أسفر عن مصرعها نتيجة الحروق التي لحقت بها.

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