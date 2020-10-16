القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم "الجمعة"، القبض على 5 أشخاص، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السلب.

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، وفقاً لوكالة الأبناء السعودبة "واس".

وأضاف: تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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