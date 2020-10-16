قتلت صديقتها الحامل وشقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت فتاة أمريكية، على ارتكاب جريمة مروعة بحق صديقتها الحامل، بعدما شقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها .

وبحسب ما نقلت "العربية نت" عن وسائل الاعلام الأمريكية، فإن القاتلة "باركر" البالغة من العمر 27 عاما، تعرفت على صديقتها "ريجان" عبر الفيس بوك لمدة عامين، ثم أصبحتا صديقتين واقعيا.

وأوضحت الصحف الأمريكية أن الغيرة اشتعلت في قلب "باركر" المجرمة عندما علمت بأن صديقتها "ريجان" الضحية حامل بشهرها الثامن بطفلتها الثانية وقد تلد العاشر من نوفمبر المقبل، مما دفعها لاتخاذ قرار بقتل صديقتها وسرقة ابنها الجنين.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل الاعلام أن باركر زارت صديقتها صباح يوم الجمعة الماضي، ثم أثناء حديثهم انقضت "الصديقة المجرمة" على الحامل بطعنات متكررة أردتها جثة مضرجة بالدم، ثم شقت بطنها، وسرقت الجنين من الرحم".

وأضافت: "غادرت به فراراً إلى مستشفى قريب، وادعت أثناء حديثها لشرطي أوقفها في الطريق أنها ولدت في الطريق، وهو ما زعمته أيضا للمستشفى الذي وصلت اليه".

غير أن الطفل فارق الحياة داخل المستشفى، فيما وصلت الشرطة في الوقت المناسب وألقت القبض على المجرمة.

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