يقتلع أسنانه بالكماشة بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطر عامل بريطاني في الثانية والأربعين من عمره إلى خلع اثنين من أسنانه بنفسه مستخدمًا في ذلك «كماشة»، كما احتسى مشروبًا كحوليًا ليكون بمثابة مخدر للألم.

واضطر المريض إلى خلع أسنانه بهذه الطريقة المروعة في غرفة نومه لعدم تمكنه من الحصول على موعد لدى طبيب أسنان جراء أزمة فيروس كورونا، كما أنه كان غير قادر على حجز موعد طارئ أو موعد لدى عيادة خاصة بعد أن فقد مصدر دخله خلال فترة الإغلاق التي فُرضت للسيطرة على تفشي الوباء. وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية،

ووصف المريض تجربة خلع أسنانه بأنها أسوأ شيء قام به في حياته، لافتاً إلى أنه اضطر لاحتساء كمية كبيرة من مشروب كحولي قبل أن يقدم على خلع السن الأول، ثم انتظر يومًا قبل خلع السن الثاني.

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