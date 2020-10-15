الأمن الأردني يعتقل 16 مشتبها بهم في "جريمة الزرقاء"

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على 16 مشتبها بهم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"فتى الزرقاء"، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وانتدب الأمن العام فريق تحقيق خاصا لمتابعة قضية الاعتداء على الفتى صالح في محافظة الزرقاء، حيث ألقي في مداهمة أمس الأربعاء، القبض على المتهم الرئيسي و 5 أشخاص آخرين أثبتت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ الجريمة المروعة، فيما لا يزال التحقيق مستمرا مع آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق. وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن الأمن العام الأردني، أنه تمت إحالة المتهم الرئيسي إلى القضاء وفي حقه 172 سابقة جرمية، فيما انتشرت عبر وسائل التواصل مطالبات بإعدامه.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام إن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، وحال انتهائها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم إحالة القضية وكافة الأطراف والمضبوطات إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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