تفقد بصرها أثناء جلسة تنظيف للبشرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت سيدة مصرية لحادث مأساوي غريب من نوعه، إذ فقدت بصرها أثناء جلسة تنظيف للبشرة بأحد مراكز التجميل في مصر.

وأصيبت صباح العربي، وهي أم في الثلاثينيات من عمرها، بهذا الحادث بسبب تأثر عينها اليمنى بنبضة ليزر عن طريق الخطأ، ما أدى إلى نزيف داخلي ناتج عن حدوث قطع في شبكية العين.

وأوضحت العربي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطباء شخَّصوا حالتها بأنها نادرة للغاية وتحدث بنسبة 1 لكل مليون شخص، قائلةً: " قالولي لما توصلي للأربعينات مش هتشوفي خالص".

وناشدت الجهات المعنية التدخل في القضية وسرعة حلها، مطالبةً بمقاضاة المركز المسؤول عن الحادث.

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