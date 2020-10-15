بالفيديو.. الشاهد الوحيد في جريمة "فتاة المعادي" يروي تفاصيل مؤلمة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أحمد حمدى مدير مجمع استهلاكى بمحيط مكان واقعة سحل وقتل فتاة بهدف سرقتها فى شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادي بمصر، والشاهد الوحيد فى الواقعة، تفاصيل تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة معه، والتى استغرقت قرابة الـ8 ساعات بهدف تحديد هوية المتهمين مرتكبى الواقعة وضبطهم وتسليمهم للعادلة.



وأضاف حمدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه شاهد التفاصيل الكاملة للواقعة لافتا إلى أن المجمع المسؤول عن إدارته يقع أمام شارع الحدائق المتقاطع مع شارع 87 تقاطع شارع 9 ثكنات المعادي، مشيرا إلى أن المجنى عليها كانت تسير فى شارع الحدائق فى طريقها لشارع 87، وشاهد حافلة صغيرة "مايكروباص" يستقلها 3 متهمين، ولاحظ سائق الحافلة يقترب بجوار الفتاة التى كانت تحمل حقيبة يد وخطف المتهم الثالث - يجلس خلف السائق - الحقيبة من يد المجنى عليها.

واستكمل حمدى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه ذكر أمام جهات التحقيق "المجنى عليها تمسكت بشنطتها فى محاولة منها لمنعه من خطفها، لكن المتهم لم يستجب لمحاولتها وتمسك بالحقيبة الأمر الذى أسفر عنه سحل الفتاة المجنى عليها 11 مترا من شارع الحدائق حتى شارع 87 وسقطت أمام الكشك الكائن أمامي".

وأضاف حمدى أن المجنى عليها أثناء تمسكها بالحقيبة وسحلها اصطدمت رأسها بسيارة هيونداى حمراء كانت متوقفة بجانب طريق شارع الحدائق، لافتا إلى أن الاصطدام تسبب فى نزيف حاد من أذن المجنى عليها ما أدى إلى وفاتها فى الحال.





من جانبه قال عمر محمد موظف بإحدى الشركات بمنطقة المعادي، فى تصريحات لليوم السابع، أنه شاهد واقعة قتل فتاة فى منطقة المعادي على يد مجهولين.

وأضاف محمد أن الواقعة حدثت فى شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادي، لافتا إلى أنه يعمل بإحدى الشركات بالقرب من مكان الحادث، وأضاف أنه سمع صوت صراخ فتاة تستنجد بالمارة، مشيرا إلى أنه شهد ميكروباص أبيض اللون به 3 شباب أحدهم يمسك شنطة الفتاة وهى متشبثة بها، وفور وصولى تمكنوا من الهرب وسرقوا الشنطة.

وأضاف محمد أنه عندما اقترب من الفتاة وجدها تنزف بغزارة من منطقة الرقبة ووجها به جروح طفيفة، لافتا إلى أن الواقعة لا يوجد بها أى شبهة تحرش كما هو شائع بمواقع التواصل الاجتماعى لكنها واقعة سرقة.

كانت أجهزة الأمن فى القاهرة نجحت فى ضبط سائق السيارة المُستخدمة فى حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" بشارع 9 فى المعادي؛ وبتكثيف الجهود تم ضبط باقى الجناة.

وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من أهالى شارع 9 بالمعادي بالعثور على جثة فتاة فى العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكانت مصادر أمنية قد خصت "اليوم السابع" بصور وفيديوهات سحل فتاة فى ثكنات المعادي بهدف سرقتها.

وكشف تفريغ الكاميرات أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون في سيارة بمضايقتها ومحاولة سرقة حقيبة يدها فتمسكت بها، فاستمروا فى سحلها حتى سقطت على الأرض وفروا هاربين، وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

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