سحلوها حتى الموت.. جريمة بشعة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد أحد شوارع منطقة المعادي،في مصر جريمة بشعة لفتاة فى العقد الثالث من العمر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الاهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث للتحقيق في الحادث ومعرفة ملابساته وضبط المتهمين بالواقعة.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة الفتاة.

وتم تفريغ الكاميرات، حيث تبين أنه اثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارى ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .

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