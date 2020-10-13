وفاة هندي بعد 4 أيام من الصيام والدعاء لترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي رجل هندي بسكتة قلبية بعد 4 أيام من الصيام والصلاة من أجل تعافي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وانهار الرجل، وهو من ولاية تيلانجانيا، ويدعى "كريشنا"، أثناء تناول الشاي في منزل أحد أقربائه، الأحد، وفقاً لصحيفة "إنديا إكسبرس".

وأعلن الأطباء وفاة "كريشنا" بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال ابن عمه إن "كريشنا" كان لا يأكل بشكل صحيح بعد أن أُصيب بحالة اكتئاب بسبب التقارير التي كشفت عن إصابة "ترامب" بفيروس "كورونا".

ويبدو أن الصحة العقلية للرجل الهندي قد لعبت دوراً في نهايته المفجعة، إذ بدأ "كريشنا" في متابعة "ترامب" بقوة باعتباره "آلهة"، وزعم الرجل أنه رأى "ترامب" في المنام، كما نصب تمثالاً للرئيس الأمريكي في بلدته.

ووصف الرجل منزله بأنه "معبد ترامب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز