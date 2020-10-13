الكويت: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 230 كيلوغراما من المواد المخدرة

المصدر: كونا

أعلنت وزارة الداخلیة الكویتیة الیوم الثلاثاء تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسیق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتھم 230 كیلوغراما من المواد المخدرة یقومون بجلبھا إلى البلاد بقصد الاتجار بھا.

وقالت (الداخلیة) في بیان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن معلومات وردت من المصادر السریة تفید بقیام المتھمین بجلب كمیات كبیرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طریق البحر من إحدى الدول المجاورة بقصد الاتجار بھا من خلال إلقائھا في المیاه الإقلیمیة بالقرب من إحدى الجزر.

وأضافت أنه على ذلك تم جمع المعلومات والاستدلالات التي أكدت صحة تلك المعلومات الواردة وتم استصدار الإذن القانوني من الجھات المختصة وبتمشیط المنطقة تم العثور على ثلاث حقائب تحتوي على كمیة كبیرة من المواد المخدرة.

وأوضحت أنه بتكثیف التحریات تم ضبط المتھمین وعثر بحوزتھم على 230 كیلوغراما من المواد المخدرة عبارة عن 210 كیلوغرامات من مادة الحشیش المخدرة و10 كیلوغرامات من مادة الأفیون المخدرة و10 كیلوغرامات من مادة الشبو المؤثرة عقلیا.

وأشارت إلى أنھ بالتحقیق مع ھؤلاء أقروا واعترفوا بما نسب إلیھم وقد تمت إحالة المتھمین والمضبوطات إلى الجھات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھم.

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