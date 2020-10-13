كوستاريكا تضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين في سفينة متجهة إلى بلجيكا

المصدر: أ ف ب

قال وزير الأمن الكوستاريكي، مايكل سوتو، يوم الاثنين، إن السلطات في بلاده ضبطت نحو ثلاثة أطنان من الكوكايين على متن سفينة حاويات في ميناء موين على ساحل البلاد بالبحر الكاريبي.

وأوضح سوتو إنه تم العثور على المخدرات ، التي كانت مخبأة في 2903 عبوات وزن كل منها حوالي كيلوجرام واحد، بين شحنة موز متجهة إلى ميناء أنتويرب البلجيكي. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وإذا صادرت السلطات شحنة مماثلة، فسيكون 2020 عاما قياسيا فيما يتعلق بضبط المخدرات في كوستاريكا.

وفي السلفادور، قال وزير العدل روجيليو ريفاس إنه تم العثور على 1500 كيلوجرام من الكوكايين تزيد قيمتها على 37 مليون دولار في شاحنتين متوقفتين في موقعين منفصلين.

وأوضح أنه تم اعتقال السائقين الاثنين ، وكلاهما من نيكاراجوا.

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