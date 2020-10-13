مصر.. إحباط محاولة خطف طفل بين ذراعي أمه
نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة إحباط محاولة اختطاف طفل بين ذراعي أمه بأعجوبة، حيث تدخل شاب في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الأم وطفلها.
#مصر.. إحباط محاولة خطف طفل بين ذراعي أمهhttps://t.co/rHU31PRTT4#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6aYPWWRQ7W— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 12, 2020
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الشاب الذي وصل بسيارته في اللحظات الأخيرة استطاع إنقاذ طفل رضيع، لحظة اختطافه من حضن أمه، في منطقة سبيكو بحي السلام.
وأوضحت أن الشاب الذي يدعى مصطفى طارد المختطف حتى فر منه، في مشاهد جرى تصويرها بالصدفة، من خلال بعض كاميرات المراقبة، في إحدى العمارات بالشارع.
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