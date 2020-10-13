مصر.. إحباط محاولة خطف طفل بين ذراعي أمه

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة إحباط محاولة اختطاف طفل بين ذراعي أمه بأعجوبة، حيث تدخل شاب في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الأم وطفلها.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الشاب الذي وصل بسيارته في اللحظات الأخيرة استطاع إنقاذ طفل رضيع، لحظة اختطافه من حضن أمه، في منطقة سبيكو بحي السلام.

وأوضحت أن الشاب الذي يدعى مصطفى طارد المختطف حتى فر منه، في مشاهد جرى تصويرها بالصدفة، من خلال بعض كاميرات المراقبة، في إحدى العمارات بالشارع.

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