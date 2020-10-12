مشاجرة تنتهي بوفاة عشريني وإصابة عدة أشخاص في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت إدارة الأمن العام الأردنية إن مشاجرة وقعت في منطقة الشونة أدت إلى وفاة شاب عشريني إثر إصابته بطلق ناري مساء أمس الأحد.

وأفادت إدارة الأمن العام بأن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في منطقة الشونة في الأغوار الشمالية مساء الأمس إثر خلافات سابقة بينهم، حيث نتج عن الحادثة وفاة عشريني إثر إصابته بعيار ناري واصابة عدد من الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد مباشرة التحقيق بالحادثة من تحديد مطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جارياً.

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