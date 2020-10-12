السعودية.. إيقاف محام عن العمل بعد أن تحول إلى مجرم!

المصدر: البيان الإلكتروني

يلجأ المجرم إلى المحامي عادة ليجد له قانون أو سبباً وجيهاً يمكن أن يخفف الحكم عنه، هذا في الأحوال العادية، ولكن هذه المرة انقلبت القصة وتحول المحامي إلى مجرم بعد أن استغل مهنته وتوسط في حالات رشاوى.

وفي التفاصيل فقد أكملت النيابة العامة السعودية تحقيقاتها مع محام متهم باستغلال مهنة المحاماة في التوسط في رشاوى، وطلبت إحالته إلى القضاء لإثبات ما أسند إليه من اتهام وإيقاع العقوبة عليه. بحسب صحيفة «عكاظ».

وقررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل إيقاف المحامي لمدة 6 أشهر لثبوت مخالفته نظام المحاماة عقب سماع أقواله ودفاعه عن نفسه، وأبلغت وزارة العدل كافة المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة بالقرار.

وكشفت هيئة المحامين تلقيها 47 شكوى تتعلق بمحامين، منها 22 شكوى تحت الدراسة، وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي للربع الثاني من العام الحالي 2020 أنها أحالت 9 من الشكاوى لجهة الاختصاص وتمت تسوية 16 شكوى مماثلة، كما تلقت 55 طلبا لتقدير الأتعاب من محاكم وجهات مختصة.

وكانت وزارة العدل أوضحت في إحصاء العام الماضي ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميا ومحامية، بينهم 487 محامية.

وأوضحت أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.

وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز