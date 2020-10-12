قتل عمه لأنه قال له إن أخاك سمين!

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتكب شاب سوري في مقتبل العمر جريمة قتل مروعة بعد ملاسنة كلامية مع عمه على أمر تافه يتعلق ببدانة الأخ الصغير للقاتل.

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ إلى قسم شرطة الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية بإقدام شاب من مواليد 2003 على طعن عمه وقتله وهروبه فور وقوع الحادثة إلى جهة مجهولة.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن البحث والتحري قاد قسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية إلى العثور على الفاعل وإلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة من ارتكاب الجريمة.

وبالتحقيق مع القاتل اعترف بإقدامه على طعن عمه برقبته بسكين (كباس) وطعن ابنة عمه بيدها وخاصرتها أثناء محاولتها مع والدتها إنقاذ والدها، وذلك بسبب خلاف وملاسنة كلامية وشجار حصل فيما بينهم بعد قيام المغدور بالاستهزاء من بدانة الأخ الصغير للجاني، وقيامه بالصعود إلى سطح المنزل ورمي أكياس خبز وخرداوات عائدة لأهل القاتل.

عندها لحق الجاني بعمه وصعد إلى سطح المنزل وطعنه بعد التشاجر معه والهروب عقب ذلك. وتم التحرز على أداة الجريمة، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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