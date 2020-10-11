كشف لغز جثة الفتاة مقطوعة الرأس في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت أجهزة الأمن المصرية في محافظة سوهاج غموض واقعة العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس في ترعة الفاروقية بناحية مركز أخميم.

وأثبتت التحريات، وفقاً لما نشره موقع صحيفة "الشروق"، اليوم، أن الفتاة قتلها أحد أشقائها بطريق فصل رأسها عن جسدها وإلقاء الجثة في ترعة الفاروقية، بينما تم التخلص من الرأس بمنطقة محيطة، بعد ربطها بعدد من الحجارة لتسقط في قاع المياه، حرصاً على عدم كشف الواقعة.

وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة في عن ضبط المتهمين بعد حدوث الواقعة بـ72 ساعة فقط، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم قتلوا شقيقتهم بسبب سوء سلوكها، كما أرشدوا عن الموقع الذي تخلصوا فيه من الرأس.

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