إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري صلاح دياب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سيد عامر، محامي المهندس المصري صلاح دياب، أنه تم الإفراج عن موكله منذ قليل، وتوجه إلى منزله بـ"منيل شيحة"، بعد إنهاء إجراءات إخلاء السبيل من سرايا النيابة.

وأكد المحامي فريد الديب، وكيل صلاح دياب، صدور قرار إخلاء السبيل من جهات التحقيق، بعد ثبوت عدم صلة موكله بالشركة محل المخالفة وفقاً لما نشره موقع صحيفة "الشروق".

وأضاف الديب أن صلاح دياب ترك إدارة الشركة منذ عام 2013، وأنه ليس له أي صفة تجاه الاتهام المنسوب إليه.

كانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على دياب لمثوله أمام جهات التحقيق بعد اتهامه في عدد من القضايا.

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