شاهد .. إنقاذ آلاف الكتاكيت في إسبانيا
أعلنت الشرطة الإسبانية، الإسبانية ، أنها عثرت على أكثر من 20 ألف كتكوت في حاوية مهجورة في منطقة شحن قرب مطار أدولفو سواريز مدريد- باراخاس في العاصمة.
ووفقا لما نقلته " سكاي نيوز " عن صحيفة بوليسيا ناسيونال، فقد تُركت الكتاكيت في صناديق لمدة 3 أيام دون طعام أو ماء، ونفق منها نحو 6 آلاف حتى وقت العثور عليها الجمعة.
وجرى نقل الكتاكيت إلى جمعيات حماية الحيوان، لكنها كانت في حالة سيئة ونجا من بينها 3 آلاف فقط.
وأكدت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ما حدث.
ونشرت الفيديو التالي للحاوية بعد العثور عليها في مدريد .
شاهد .. إنقاذ آلاف الكتاكيت في إسبانياhttps://t.co/Mpskkjo3hz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jORLkxtJZW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2020
تعليقات