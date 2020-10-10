شاهد .. إنقاذ آلاف الكتاكيت في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، الإسبانية ، أنها عثرت على أكثر من 20 ألف كتكوت في حاوية مهجورة في منطقة شحن قرب مطار أدولفو سواريز مدريد- باراخاس في العاصمة.

ووفقا لما نقلته " سكاي نيوز " عن صحيفة بوليسيا ناسيونال، فقد تُركت الكتاكيت في صناديق لمدة 3 أيام دون طعام أو ماء، ونفق منها نحو 6 آلاف حتى وقت العثور عليها الجمعة.

وجرى نقل الكتاكيت إلى جمعيات حماية الحيوان، لكنها كانت في حالة سيئة ونجا من بينها 3 آلاف فقط.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ما حدث.

ونشرت الفيديو التالي للحاوية بعد العثور عليها في مدريد .

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