ذئب بشري يعتدي على ابنته الرضيعة حتى الموت ويستعين بغوغل

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة بشعة أقدم رجل من ولاية بنسلفانيا الأمريكية على اغتصاب وقتل ابنته البالغة من العمر 10 أشهر.

وألقت الشرطة القبض على الأب بعد ساعة من محاولاته البائسة في إنقاذ الرضيعة قبل اتصاله بالشرطة.

وبحسب موقع"نيويورك بوست"، تبين أن المتهم تأخر بالاتصال بالشرطة ساعة كاملة بعد وقوع الحادثة، بينما كان يبحث على محرك البحث "غوغل" عن عبارات مثل "طفلي لا يتنفس" في محاولة لإنقاذها.

وبحسب الشرطة، تم العثور على الطفلة، في منزله في مقاطعة لوار بروفيدنس ليلة السبت، هامدة الحركة. وتم نقل الرضيعة إلى مركز طبي في مونتغمري وأعلن عن وفاتها بعد أقل من ساعتين من اتصاله برقم "911" للنجدة.

وأكد تشريح الجثة أن الرضيعة تعرضت لاعتداء جنسي وعانت من ضربة قوية في الرأس، وفقاً لروسيا اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطفلة كانت متواجدة في منزل جديها في نوريستاون قبل أن يأخذها الأب إلى شقته التي لم يكن بها تدفئة أو ماء ساخن.

ووجدت الشرطة ومن خلال التحقيق، أن المتهم (29 عاما) وهو مدرب كرة القدم للشباب في المنطقة، أجرى عمليات بحث في غوغل عن مواضيع "إذا توقف الطفل عن التنفس"، "ماذا لو لم تسمع قلب الطفل أو ينبض"، "طفلي لا يتنفس" و"كيف تعرفين إذا كان الطفل رضيعا مات"، قبل الاتصال برقم الطوارئ أي بعد نحو ساعة من وقوع الحادث.

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