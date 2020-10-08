إيقاف طيار عراقي عن العمل بعد سماحه لإعلامية بالدخول لقمرة القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، أمس الأربعاء، إيقاف طيار عن العمل بعد سماحه لإعلامية بالدخول لقمرة القيادة.

إيقاف طيار عراقي عن العمل بعد سماحه لإعلامية بالدخول لقمرة القيادةhttps://t.co/SWSUHCODSz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FOQiugCWk8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2020

وذكرت في بيان صحفي: "أوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي أحد الطيارين الذي يعمل في إحدى النواقل الوطنية العراقية بسبب السماح لإحدى الإعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء الطيران".

وأضافت: "بعد انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى إشعار آخر".

وتابعت: "تم فتح تحقيق أصولي مع الطيار في قسم السلامة الجوية".

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