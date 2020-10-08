بالفيديو.. اندلاع حريق بالجامع الأزهر و"الإطفاء" يحاول السيطرة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

اندلع منذ قليل، حريق بالدور الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، فيما وصلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف واطلاع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على آخر التطورات، وفق "اليوم السابع".

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  • الباطنية،
  • أحمد الطيب
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